Синоптик предупредил о похолодании в Москве

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Вильфанд объяснил, что температурный режим грядущей недели не порадует ни москвичей, ни жителей Подмосковья.

«Температура будет ниже нормы примерно на 4—5 °C... Ночью будет охлаждение воздуха, и уже впервые мы прогнозируем, что температура может понижаться ниже нулевой отметки не только в области, но и в Москве. Начиная с ночи на вторник в течение всей рабочей недели до пятницы включительно температура будет в диапазоне -1...+1 °C уже непосредственно в Москве. Столбик термометра днём будет стремиться к отметке +10 °C, но всё-таки его не достигнет. Максимальные значения температуры — +7...+9 °C. Это прохладная погода. Хочу предупредить, что утром, когда все собираются на работу, температурный фон будет невысоким — +3...+6 °C», — рассказал синоптик.

Что касается остальных погодных характеристик, по словам Вильфанда, неделя будет спокойной.

«С точки зрения барических тенденций (характер изменения атмосферного давления. — RT) следующая неделя будет достаточно спокойной. После того, как циклон стремительно ворвался на европейскую территорию России, он уже завтра отойдёт на восток, в Поволжье. В Москве давление повысится, и в течение практически всей недели будет однородный режим погоды, давление будет на уровне, близком к обычным значениям, начиная со среды даже выше на 2—3 мм ртутного столба. Это значит, что существенных осадков не ожидается и погода будет ясной... Будет штилевой ветер в понедельник, возможны порывы до 18 м/c, а дальше уже — максимум 3—5 м/с», — добавил метеоролог.

Ранее синоптики рассказали, что в Москве 22 сентября ожидается облачная погода.