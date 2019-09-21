В МЧС предупредили о мокром снеге в Москве 22 сентября

Короткая ссылка
ГУ МЧС по городу Москве объявило экстренное предупреждение из-за ожидающегося 22 сентября шквалистого ветра и мокрого снега в столице.
В МЧС предупредили о мокром снеге в Москве 22 сентября
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО 22 сентября в течение суток местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится на сайте ведомства.

Спасатели не рекомендуют парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями. В МЧС также советуют не укрываться от стихии под деревьями. 

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

Также «Реальное время» сообщало о последствиях сильного ветра в Башкирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить