В МЧС предупредили о мокром снеге в Москве 22 сентября

ГУ МЧС по городу Москве объявило экстренное предупреждение из-за ожидающегося 22 сентября шквалистого ветра и мокрого снега в столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО 22 сентября в течение суток местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится на сайте ведомства.

Спасатели не рекомендуют парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями. В МЧС также советуют не укрываться от стихии под деревьями.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

Также «Реальное время» сообщало о последствиях сильного ветра в Башкирии.