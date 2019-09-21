В МЧС предупредили о мокром снеге в Москве 22 сентября
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО 22 сентября в течение суток местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится на сайте ведомства.
Спасатели не рекомендуют парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями. В МЧС также советуют не укрываться от стихии под деревьями.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.
Также «Реальное время» сообщало о последствиях сильного ветра в Башкирии.