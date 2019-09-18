«Каждая последующая ночь будет холоднее предыдущей»: синоптики сообщили о заморозках в Центральной России на выходных

На предстоящих выходных в европейской части России продолжится похолодание, прогнозируют синоптики. По их словам, ожидаются первые заморозки, возможен снег. В Москве, по информации Гидрометцентра, температура будет ниже климатической нормы на 2—4 °C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься ниже 0 °C.

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидают первые заморозки, сообщается на сайте Гидрометцентра. По данным метеорологов, арктический воздух продолжает проникать в регионы Центрального федерального округа.

«Заморозки прогнозируются 19—20 сентября в Псковской, Новгородской областях (температура ночью до -3 °С), в Карелии (до -5 °С), в Ленинградской области (до -3 °С). 19 сентября — в Ярославской области, 20—21 сентября — на севере и западе Центрального округа, в том числе в Московской области (до -2 °С). 19—20 сентября на севере Приволжского округа заморозки (до -1 °С)», — говорится в сообщении.

В научно-исследовательском и оперативно-методическом учреждении Росгидромета подчеркнули, что подобные заморозки в этих регионах во второй половине сентября являются обычным явлением.

«К сведению: например, в Московской области средние даты наступления холодных ночей — это 19—30 сентября», — констатировали синоптики.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT также констатировал, что «на европейскую территорию РФ пришла холодная погода».

«В первой половине недели, включая четверг, погода была более дождливая, а начиная с пятницы дождей будет меньше. В пятницу и субботу облачно с прояснениями. Осадки небольшие и лишь местами. Ночные температуры +0...+5 °C, но при прояснениях заморозки до -2 °C. Днём температура +9...+11 °C. В воскресенье ожидаются небольшие осадки. Ночная температура -1...+4 °C, а дневная — около +10 °C. Ветер в воскресенье усилится до 7—12 м/с», — пояснил он.

В центре погоды «Фобос» также подчёркивают, что «арктическое вторжение» в европейской части России усиливает натиск. По их данным, полярный холод уже несколько дней прорывается на территорию России. Кроме того, ухудшается погода и на юге страны.

«Поля дождевой облачности холодного атмосферного фронта сегодня накроют низовья Волги, Дона, Крым и Кубань. Однако наиболее интенсивные осадки ожидаются в Черноземье. Здесь местами может выпасть свыше 20 мм влаги. А на севере европейской России похолодание достигнет своего пика, и вплоть до Петрозаводска осадки могут переходить в снег», — говорится в сообщении на сайте «Метеовести».

АГН «Москва»

Погода в Москве

Отметим, что в Москве в среду, 18 сентября, была зафиксирована самая холодная ночь с начала осени. Как сообщили в метеобюро столицы, температура воздуха на главной городской метеостанции в районе ВДНХ опустилась до +6,4 °С. Вместе с тем синоптики предупредили жителей столицы о неблагоприятном кислородном режиме.

При этом главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидает москвичей в конце текущей недели.

«Погода будет прохладной. Будет преобладать облачность. Температурный фон на 2—4 °C ниже климатической нормы. В прогнозе также возможны небольшие осадки. Что касается температуры, ночи будут прохладными, каждая последующая будет холоднее предыдущей», — указала синоптик.

По её словам, в ночь на четверг в Москве будет +4...+6 °C, днём — около +10 °C, тогда как в ночь на пятницу +2...+4 °C, днём также в пределах +10 °C.

«Такая же температура ожидается и в субботу. В воскресенье ночью -1...+4 °C, днём +7...+12 °C. На воскресенье также прогнозируются умеренные осадки», — констатировала Макарова.

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В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заметила, что в российской столице на выходных ожидается ненастная погода, в том числе с возможным выпадением снега.

«Характер погоды у нас будет меняться в сторону похолодания, то есть она будет не сентябрьской, а больше похожей на конец октября. Что касается осадков, то в воскресенье будет кратковременный дождь, но разные модели показывают, что не исключено вкрапление мокрого снега. Но основной вид осадков — дожди», — цитирует её РИА Новости.

Наряду с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области предупредили о ночных заморозках в Подмосковье с 19 по 21 сентября.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы с четверга по субботу по Московской области ожидаются заморозки -3...-1 °C», — приводит сообщение МЧС ТАСС.