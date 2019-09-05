Точность и безопасность: Росгидромет внедряет новые методики прогнозирования погоды и вызывания осадков

В 2021 году москвичи смогут узнавать прогноз погоды с точностью до 1 км. Об этом заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Это станет возможно благодаря новой системе метеостанций в столице. Установка более 120 новых пунктов наблюдения позволит на 25—30% уменьшить количество непредусмотренных опасных явлений. Кроме того, Росгидромет занимается разработкой методики искусственного вызывания осадков, чтобы обезопасить граждан РФ от схода лавин и защитить сельскохозяйственные растения от града.

В Росгидромете рассказали о новой системе метеостанций, которая позволит делать прогнозы с точностью до километра. Научный руководитель центра Роман Вильфанд на Климатическом форуме городов в Москве пояснил, что в тестовом режиме система будет запущена в столице через год. С конца 2020 года предполагается получение от неё регулярных прогнозов по Москве и области.

«Не только по административным районам, но ещё и с большей детализацией. Наша задача, те обязательства, которые мы берем на себя, — на 25—30% уменьшить количество непредусмотренных опасных явлений. У нас есть архив данных за 2015—2018 годы. Вот эта задача должна быть решена», — заявил Вильфанд, отметив, что эксперименты по составлению прогнозов с точностью до 1 км уже ведутся.

Новая система будет получать данные с уже имеющихся метеостанций Москвы, а также со 120 новых пунктов, которые планируется развернуть в ближайшее время. Они будут установлены на опорах вышек мобильной связи на высоте от 10 до 50 метров.

Также по теме Единый механизм мониторинга: в России намерены запустить систему оповещения о непогоде «Метеоаларм» В течение ближайших двух лет в России появится новая система оповещения о непогоде «Метеоаларм». Она будет предупреждать об опасных...

Кроме того, при составлении прогноза погоды будут учитываться не только метеоусловия, но и особенности самого города: архитектуры и инфраструктуры Москвы.

«Если дождь падает на асфальт, то ничего не происходит, если (дождь выпадает. — RT) в парке, то происходит фильтрация воды и увеличивается влажность воздуха», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Росгидромет приобрёл новый сверхмощный суперкомпьютер для прогнозирования погоды. Его обслуживание обходится в 180 млн рублей в год. Суперкомпьютер позволил увеличить точность прогнозов на период до семи дней.

В 2018 году Росгидромет также предложил правительству выделить средства на проект по повышению качества прогнозирования.

Помимо увеличения точности прогнозирования погоды в Росгидромете намерены также разработать методику искусственного вызывания осадков. В документе, размещённом на сайте Минприроды, поясняется, что предлагается создать «методику осуществления работ по предупредительному спуску снежных лавин, методику осуществления работ по защите сельскохозяйственных растений от градобития, методику осуществления работ по искусственному регулированию осадков, методику осуществления работ по рассеиванию туманов».

В тексте документа также говорится, что необходимо создать нормативное регулирование для конкретизации требования к оборудованию, специалистам и методам работ. Это позволит уменьшить риски возникновения градобития, схода лавин, засух, лесных пожаров и туманов, а также сократить риски гибели людей.

Сход лавинных очагов после обстрела их сотрудниками Росгидромета

РИА Новости

© Владимир Иванов

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов в разговоре с RT отметил важность разработки таких нормативов.

«Двумя руками поддерживаю инициативу Росгидромета. Фактически ровно 25 лет назад (только это было зимой) в горах, в Баксанском ущелье, погиб мой товарищ под неправильно вызванной лавиной… Нужны такие нормативы, нужно знать, когда делать, что делать, в какой последовательности, при каких сложившихся природных условиях. Безусловно, это необходимо», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что противолавинная служба использует в работе военные гаубицы для вызова схода снега. В ноябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение Минобороны по передаче Росгидромету 68 гаубиц Д-30 и 4,5 тыс. снарядов ОФ-462.

Член Общественного совета при Росгидромете Алексей Кокорин, со своей стороны, пояснил RT, что искусственное вызывание осадков важно не только для проведения, например, Дня города в Москве, но и для всей работы авиации.

«Дело в том, что те активные воздействия на погоду, на погодные явления, будь то лавины, или ожидающийся град (это прежде всего на Кавказе, в южных районах России), или же так называемый разгон облаков, или же тумана, — это всё важно для авиации. Важно, чтобы изменение всего этого имело чёткую нормативно-правовую основу», — сказал эксперт.

Разрабатываемые нормативы, по его оценке, «упростят и облегчат практическое применение того, что Росгидромет умеет и хорошо делает».

Для повышения безопасности граждан внедряет и международные системы. В ближайшие два года должна начать работать международная система оповещения о непогоде «Метеоаларм». Граждане России будут получать информацию о таких опасных погодных явлениях, как грозы, ураганы, ливни, обледенение, туманы и экстремальные температуры. Оповещения будут также сопровождаться пояснениями, что необходимо предпринять для защиты от природных явлений.