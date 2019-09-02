В Гидрометцентре оценили влияние глобального потепления климата на погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» оценил влияние глобального потепления на погоду.

Как пояснил эксперт, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она переходит к устойчивым положительным показателям.

«Следствие глобального потепления климата», — сказал он.

Например, отметил Вильфанд, в Москве средние январские температуры выросли на два градуса, что является очень серьёзным смещением. Летние температуры также повышаются, но не столь стремительно, как зимние, добавил он.

В августе депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз относительно жаркой погоды в ряде регионов Центрального федерального округа.