В Гидрометцентре оценили влияние глобального потепления климата на погоду

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» оценил влияние глобального потепления на погоду.
В Гидрометцентре оценили влияние глобального потепления климата на погоду
  • © РИА Новости

Как пояснил эксперт, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она переходит к устойчивым положительным показателям.

«Следствие глобального потепления климата», — сказал он.

Например, отметил Вильфанд, в Москве средние январские температуры выросли на два градуса, что является очень серьёзным смещением. Летние температуры также повышаются, но не столь стремительно, как зимние, добавил он.

В августе депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз относительно жаркой погоды в ряде регионов Центрального федерального округа.

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