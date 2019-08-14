В Госдуме прокомментировали прогноз о жаркой погоде в ряде регионов ЦФО
- РИА Новости
«В наиболее уязвимой ситуации в случае наступления сильной жары, конечно же, окажутся пенсионеры, так как их здоровье уже оставляет желать лучшего. Им справиться с жаркой погодой будет довольно тяжело, поэтому им бы я мог посоветовать пореже выходить на улицу в период сильного потепления», — заявил он.
Кроме того, считает Онищенко, сложно в жару придётся детям, а также тем, у кого есть хронические заболевания.
Депутат советует пить побольше воды при наступлении сильной жары, одеваться полегче и воздержаться от излишнего употребления жирной пищи.
Ранее сообщалось, что на юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье ожидается до +34 °С.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной России в августе.