В Госдуме прокомментировали прогноз о жаркой погоде в ряде регионов ЦФО

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Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз о жаркой погоде в ряде регионов Центрального федерального округа.
В Госдуме прокомментировали прогноз о жаркой погоде в ряде регионов ЦФО
  • РИА Новости

«В наиболее уязвимой ситуации в случае наступления сильной жары, конечно же, окажутся пенсионеры, так как их здоровье уже оставляет желать лучшего. Им справиться с жаркой погодой будет довольно тяжело, поэтому им бы я мог посоветовать пореже выходить на улицу в период сильного потепления», — заявил он.

Кроме того, считает Онищенко, сложно в жару придётся детям, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Депутат советует пить побольше воды при наступлении сильной жары, одеваться полегче и воздержаться от излишнего употребления жирной пищи.

Ранее сообщалось, что на юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье ожидается до +34 °С.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной России в августе.

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