Синоптики пообещали 34-градусную жару в ряде регионов ЦФО

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Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в России в ближайшие дни.

Голубев отметил, что на юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье ожидается до +34 °С.

По его словам, под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере. 

Отмечается, что 15—16 августа «распогодится» над Южным Уралом. На погоду в Свердловской области начнет влиять антициклон: температурный фон немного повысится. Согласно прогнозу синоптиков, ночью ожидается +10...15 °С, днём воздух прогреется до + 25... 27 °С. 

Ранее в синоптики сообщили о наступлении августовского лета в Москве. При этом как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к пятнице, 16 августа, температура воздуха в столице понизится, но будет выше +20 °C, ночи будут по летнему тёплыми — +15…+17 °C.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России в августе.

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