В Гидрометцентре заявили о наступлении августовского лета в Москве

Тёплая погода ожидается в ближайшие дни в Московском регионе, в столице наступило так называемое августовское лето, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«После холодной, дождливой и ненастной погоды, которую принято называть непогодой, наступает комфортный период. Температура около и чуть выше нормы, на один градус. Настоящее лето пришло, августовское», — приводит Интерфакс слова специалиста.

Как отмечается, в понедельник, 12 августа, столбики термометров в Москве превысят отметку +22 °C, 13 и 14 августа температура поднимется до +25 °C, местами пройдут дожди с грозами.

К пятнице, 16 августа, температура воздуха понизится, но будет выше +20 °C. При этом указывается, что ночи будут по летнему тёплыми — +15…+17 °C.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Архангельской области, Республике Коми и Карелии температура ночью может опуститься до -2 °C.

9 августа атмосферное давление в Москве года побило рекорд 1941 года.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в непогоду.