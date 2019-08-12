В Гидрометцентре заявили о наступлении августовского лета в Москве

Короткая ссылка
Тёплая погода ожидается в ближайшие дни в Московском регионе, в столице наступило так называемое августовское лето, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре заявили о наступлении августовского лета в Москве
  • РИА Новости

«После холодной, дождливой и ненастной погоды, которую принято называть непогодой, наступает комфортный период. Температура около и чуть выше нормы, на один градус. Настоящее лето пришло, августовское», — приводит Интерфакс слова специалиста.

Как отмечается, в понедельник, 12 августа, столбики термометров в Москве превысят отметку +22 °C, 13 и 14 августа температура поднимется до +25 °C, местами пройдут дожди с грозами.

К пятнице, 16 августа, температура воздуха понизится, но будет выше +20 °C. При этом указывается, что ночи будут по летнему тёплыми — +15…+17 °C.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Архангельской области, Республике Коми и Карелии температура ночью может опуститься до -2 °C.

9 августа атмосферное давление в Москве года побило рекорд 1941 года.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в непогоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить