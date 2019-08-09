Эксперт рассказал, как вести себя в непогоду

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Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в непогоду.
Эксперт рассказал, как вести себя в непогоду
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Биться со стихией не получится, потому что стихия всегда сильнее человека, и самый эффективный способ спастись — это, естественно, спрятаться. Возможно, убежать, если вы на открытой местности где-то в пределах города, даже если на природе, и найти себе укрытие», — заявил он.

По его словам, укрытием может послужить капитальное здание, торговый центр, магазин.

Если удалось спрятаться в каком-либо строении, то рекомендуется отойти подальше от окон, поскольку при сильном ветре, например, могут падать деревья.

«Если вы оказались на улице, вытащите наушники, потому что вы должны слушать и слышать, что происходит вокруг вас. Надо снять капюшон, чтобы ваше периферийное зрение работало, и нужно смотреть не только под ноги, но и наверх, так как опасность может прилететь откуда-то сверху», — рассказал Халилов.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Курганской области в августе.

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