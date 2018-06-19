Гидрометцентр увеличит точность прогнозов за счёт суперкомпьютера

Точность прогнозов погоды увеличится до семи дней за счёт использования супермощного компьютера. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время практическая предсказуемость составляет пять-шесть дней, передаёт ТАСС.

«Но у нас появился суперкомпьютер, и он заработает в полную силу с 15 июля. Примерно через полтора года мы увеличим точность прогноза до семи дней», — сказал он.

Вильфанд добавил, что максимальный срок, на который возможен точный прогноз погоды в исторической перспективе, составляет не более 15 дней.

«Атмосфера — это хаотическая система. Вектор определяется только на короткий интервал», — добавил он.

Осенью 2017 года газета «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр писала, что в Москве установят суперкомпьютер, который будет предупреждать о неблагоприятных погодных условиях и опасной стихии.