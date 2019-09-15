Погода опережает календарь: на следующей неделе столичный регион ждёт сильное похолодание

На следующей неделе жителей европейской части России ждёт сильное похолодание, предупреждают синоптики. Температура воздуха в Москве ближе к выходным опустится до +7…+12 °C днём и +2…+7 °C ночью — такие показатели соответствуют середине октября. Циклоны принесут с собой арктический воздух и осадки, в некоторых областях столичного региона возможно выпадение снега с дождём.

Следующая неделя принесёт жителям европейской части России значительное похолодание, предупреждают синоптики. Согласно прогнозу, опубликованному на портале «Метеовести», регион накроет североатлантический циклон, который принесёт с собой арктический воздух и дожди.

«Температурный фон окажется на 5 °С ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток — будет соответствовать 15 октября. Учитывая довольно ветреный и влажный характер погоды, по ощущениям температура будет казаться ещё на 3—4 °C ниже реальных показателей», — говорится в сообщении погодной службы.

При этом первая половина следующей недели в Москве будет более комфортной, чем вторая, рассказала RT главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Завтра (16 сентября. — RT) прогнозируется умеренный дождь. Температура +14...+16 °C днём. Со второй половины недели ожидается, что эта ложбина может углубиться и мы будем находиться под влиянием циклонов, которые будут вовлекать холодный воздух на европейскую территорию России», — говорит синоптик.

Погода на предстоящей неделе будет ветреной, а ближе к выходным столбики термометров опустятся ещё ниже, добавляет Макарова.

«Температура будет ниже нормы. Дневная температура — около +10 °C во второй половине недели, пятница и суббота будут прохладными днями. Ночью будет идти дождь, ночная температура — +2...+7 °C, а дневная температура — около +7...+12 °C. Наиболее прохладная погода ожидается к северу от Москвы», — заключила она.

РИА Новости

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Также в столице ожидается «барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

«Так, если в воскресенье показания барометров будут ещё в норме — 745 мм рт. ст., то в понедельник, вторник, среду они окажутся на самом дне — 733 мм рт. ст., а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям», — отмечается в сообщении «Метеовестей».

Любые колебания атмосферного давления, выходящие за рамки 7 мм рт. ст. в сутки, могут сильно сказаться на самочувствии практически любого человека, указывает главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, а для метеозависимых людей этот порог ещё ниже.

«Метеозависимые люди начинают ощущать (колебания. — RT) после 4 мм рт. ст. за сутки. Это выражается в скачках артериального давления — их ощущают гипертоники, люди, страдающие сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями. Им тяжело, потому что концентрация воздуха меняется. Арктический холодный воздух более тяжёлый, процентов на 30, он более плотный. Поэтому и давление будет перед фронтом падать и расти, содержание кислорода меняется: это будет вызывать сонливость, вялость», — рассказал RT Тишковец.

Также сообщается, что на высоте около 1,5 км из-за похолодания возможно выпадение в столице смешанных осадков в виде снега с дождём.

«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождём могут появиться первые «белые мухи» — вкрапления в осадки небольшого количества мокрого снега, который тем не менее будет носить исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять», — добавляют «Метеовести».

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании, которое должно было прийти в столичный регион в середине сентября. Евгений Тишковец в беседе с RT назвал 13 сентября последним днём метеорологического лета этого сезона.

«Сегодняшний день (13 сентября. — RT) у нас заключительный в череде дней бабьего лета. Мы пережили два таких лета — молодое и классическое, по неделе на каждое. Теперь же с северо-запада на нас надвигается гигантский «циклон-паук», он уже атаковал северную столицу, в Петербурге в зоне холодного фронта прошли достаточно интенсивные ливни. Теперь эта армада медленно, но верно смещается в сторону Центральной России и столичного региона. Холодный фронт доберётся до нас уже в ночь на 14 сентября, поэтому погода испортится, пойдут дожди», — рассказал Тишковец.

Однако после 27 сентября в Москву может прийти антициклон, принеся с собой третью волну условного бабьего лета.

«Она уже более скромная, речь идёт максимум о +12...+15 °С днём, но это пока предварительно», — заключил специалист.