Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в сентябре

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в сентябре.

«Над снегом мы пока не задумывались. В ближайшее время точно ждать не стоит. В сентябре навряд ли. Октябрь и ноябрь уже под вопросом. Точной даты нет. Пока рано», — заявил он.

По его словам, в середине сентября можно будет заглядывать только на октябрь.

Также стало известно, что в пятницу, 13 сентября, в центральных и заречных районах районах Якутии возможен ветер до 15-20 м/с и дождь. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на синоптиков и региональное управление МЧС.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России.