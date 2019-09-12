Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в сентябре

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в сентябре.
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в сентябре
  • РИА Новости

«Над снегом мы пока не задумывались. В ближайшее время точно ждать не стоит. В сентябре навряд ли. Октябрь и ноябрь уже под вопросом. Точной даты нет. Пока рано», — заявил он.

По его словам, в середине сентября можно будет заглядывать только на октябрь.

Также стало известно, что в пятницу, 13 сентября, в центральных и заречных районах районах Якутии возможен ветер до 15-20 м/с и дождь. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на синоптиков и региональное управление МЧС.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России.

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