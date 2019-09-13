«Надвигается гигантский циклон-паук»: синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные и на следующей неделе

После почти двух недель по-летнему жаркой погоды москвичей ждёт похолодание. Температура резко упадёт на 6—8 °С. Гигантский циклон, сформировавшийся над Скандинавией, принесёт прохладу и дождь. В то же время синоптики отмечают, что тепло вернётся в столицу во второй половине сентября.

В ночь на 14 сентября температура в Москве и области будет колебаться от +21 °С до +26 °С, в ночные часы столбики термометров могут опуститься местами до +8 °С.

Синоптики объявили «жёлтый» уровень метеоопасности на 13 и 14 сентября из-за уровня пожарной опасности 4-го класса. Предупреждение выпустил Гидрометцентр.

Циклон, который обеспечивал сухую погоду и достаточно высокую температуру, в ближайшее время сместится, дневные показатели на севере Центрального округа и в Москве резко понизятся. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете». По её словам, в течение нескольких часов температура упадёт на 6—8 °С.

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что первую декаду сентября сложно было назвать осенью, потому что погода соответствовала летним показателям.

«Настоящее лето, которое продолжалось с августа и перешагнуло через первое сентября. Температура +25…+26 °С по области — это настоящий летний, комфортный для москвичей период, 12 дней он длился. Сейчас последние часы уходящего лета», — пояснил он.

После этого к центральной части России приблизится циклон, который сформировался над Скандинавией. По мере его перемещения будут ощущаться уменьшение температуры и падение давления. По словам синоптика, ближайшие три дня будут ветреными, средняя скорость ветра составит 5—10 м/с с порывами до 12—17 м/c.

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«Уже сегодня ночью пройдёт небольшой дождь, и завтра температура днём понизится. Я не говорю о похолодании, потому что температура понизится до значений +15…+16 °С. Представьте, если такая температура на 3—4 °С выше нормы, в каком тепле и лете мы находились в течение первых 13 дней сентября. Дальше начнётся похолодание», — отметил Вильфанд.

Научный руководитель Росгидрометцентра сообщил, что в субботу, 14 сентября, пройдёт небольшой кратковременный дождь, но будет проглядывать солнце. Температура не превысит +16…+18 °С. В воскресенье же столбики термометров в среднем понизятся на 3 °С.

Холодный фронт

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, со своей стороны, пояснил, что холодный фронт приближающегося циклона может принести холодные ливни.

«С северо-запада на нас надвигается гигантский циклон-паук, он уже атаковал северную столицу. В Петербурге сегодня в зоне холодного фронта прошли достаточно интенсивные ливни. Теперь вся эта армада медленно, но верно смещается в сторону центровой России и столичного региона», — отметил Тишковец в беседе с RT.

Он также сообщил, что атмосферное давление упадёт на 20 единиц.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев предупредил, что в ближайшие два дня нужно аккуратнее относиться к физическим нагрузкам и прогулкам на улице, а также одеваться по погоде. По его словам, у некоторых пациентов может достаточно ярко проявляться сосудистая реакция. Эксперт посоветовал обратиться к врачу для возможного изменения дозировки лекарств.

Конец сентября

В начале следующей недели сохранится такая же погода, но ночи станут холоднее. По прогнозу Росгидромета, ожидается около +3…+8 °С. В целом погода будет дождливая и облачная. Погодные настроения сохранятся до конца второй декады сентября, но это не означает, что не стоит ждать возвращения тепла, заявил Вильфанд.

«По всем нашим расчётам, будет ещё бабье лето, но когда — непонятно. Мы оповестим заблаговременно, за два-три дня до его начала», — заключил он.

Тишковец отметил, что, по предварительным прогнозам, после 27 сентября в центральную часть России может прийти очередная волна тепла.

«К нам заглянет антициклон, и будет третья волна бабьего лета. Но она уже более скромная, речь идёт максимум о +12…+15 °С днём. Это пока, предварительно. Но самая главная новость в том, что с завтрашнего дня мы вступаем в самую настоящую осень», — сказал синоптик.