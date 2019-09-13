«Жёлтый» уровень метеоопасности объявлен в Москве на 13 и 14 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что предупреждение связано с высоким классом пожарной опасности в Москве и области.
Ранее «Газета.ру» писала, что 13 сентября в Москве ожидается до +25 °С.
2 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может превысить норму.