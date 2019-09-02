Осенью температура воздуха в мире может превысить норму

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может превысить норму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВМО.

Метеорологи считают, что это связано с изменениями климата, так как 90% энергии, которую не пропускают парниковые газы, скапливается в Мировом океане, нагревая его.

По мнению специалистов организации, лёгкое превышение температурной нормы будет держаться до начала 2020 года.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.