В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала осени, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро столицы.

Отмечается, что температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в ночь на среду, 18 сентября, опустилась до +6,4 °С.

«С начала нынешней осени это самая холодная ночь», — рассказал синоптик.

По его словам, предыдущий минимум температуры был 15 сентября (7,4 °С).

Самым холодным 15 сентября было в 1884 году, когда в Москве подморозило до -2,6 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 18 сентября, ожидается до +13 °С. Ожидается облачная погода, а также небольшой дождь, местами умеренный. Также прогнозируется ветер переменных направлений 2—7 м/с.