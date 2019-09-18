В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени

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В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала осени, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро столицы.
В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени
  • РИА Новости

Отмечается, что температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в ночь на среду, 18 сентября, опустилась до +6,4 °С.

«С начала нынешней осени это самая холодная ночь», — рассказал синоптик.

По его словам, предыдущий минимум температуры был 15 сентября (7,4 °С).

Самым холодным 15 сентября было в 1884 году, когда в Москве подморозило до -2,6 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 18 сентября, ожидается до +13 °С. Ожидается облачная погода, а также небольшой дождь, местами умеренный. Также прогнозируется ветер переменных направлений 2—7 м/с.

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