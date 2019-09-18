В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени
- РИА Новости
Отмечается, что температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в ночь на среду, 18 сентября, опустилась до +6,4 °С.
«С начала нынешней осени это самая холодная ночь», — рассказал синоптик.
По его словам, предыдущий минимум температуры был 15 сентября (7,4 °С).
Самым холодным 15 сентября было в 1884 году, когда в Москве подморозило до -2,6 °С.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 18 сентября, ожидается до +13 °С. Ожидается облачная погода, а также небольшой дождь, местами умеренный. Также прогнозируется ветер переменных направлений 2—7 м/с.