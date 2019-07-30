Почти 3 млн гектаров: в пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Reuters
- © Press Service of the Republic of Sakha (Yakutia) Government
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами вводится в пяти российских регионах, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров в зонах контроля составляет 2,7 млн гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года», — сказал министр во время совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым.
Борьба с пожарами входит в обязанности руководителей регионов. Они должны перевести ситуацию на ручное управление, заявил на совещании Медведев. Он также назвал обстановку в затронутых пожаром регионах сложной и попросил Кобылкина «проверить ситуацию с пожарами в Сибири на месте».
Стоит отметить, что первый замглавы МЧС России Александр Чуприян уже вылетел в Красноярский край, чтобы руководить действиями по тушению пожаров на территории региона.
Ситуация в субъектах
Тем временем площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров, говорится в заявлении Красноярского Лесопожарного центра. По информации ведомства, за сутки площадь пожаров увеличилась более чем на 50 тыс. гектаров, а их количество — с 94 утром 29 июля до 99 в первой половине дня 30-го.
«На территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 га, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 га», — передаёт РИА Новости сообщение центра.
По данным «Авиалесохраны», всего на территории России на данный момент действует 307 лесных пожаров на территории 2,8 млн га. Большая часть из них находится в так называемых зонах контроля. Это районы, где прогнозируемые затраты на тушение превышают оцениваемый вред, а потому региональные власти могут не ликвидировать возгорания согласно приказу Минприроды «Об утверждении правил тушения лесных пожаров» от 2015 года.
По мере усложнения ситуации к тушению пожаров в регионах привлекается всё больше специалистов. Утром 30 июля в Красноярский край было направлено усиление из Хакасии.
«Аэромобильная группировка (АМГ) Главного управления МЧС России по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для оказания помощи в защите населённых пунктов от лесных пожаров. В составе АМГ 50 опытных пожарных и семь единиц техники», — сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
- РИА Новости
- © Игорь Онучин
Кроме того, в Красноярский край выехали спасатели из Кемеровской области со специальной техникой для ведения аварийно-спасательных и неотложных работ.
В Республике Саха к борьбе с возгораниями привлечены уже более 780 спасателей и множество техники, поскольку из-за сильного ветра и сухой погоды пожароопасная обстановка сохраняется в шести районах региона.
«К тушению пожаров в Якутии привлечены самолёт Бе-200... более 780 специалистов, 80 единиц техники», — сообщили в пресс-службе государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.
За сутки в республике локализовали восемь возгораний на площади около 200 га, сообщается в пресс-службе местного Министерства экологии.
«За сутки локализовано восемь пожаров на площади 199,5 га. Ведётся борьба с 17 лесными пожарами на площади 924 га», — отмечается в заявлении.
При этом общая площадь пожаров в Якутии составляет более 1,1 млн га, их тушение приостановлено по решению районных администраций из-за отдалённости.
В Иркутской области площадь пожаров за сутки увеличилась на 10,3%, и на утро вторника составляет около 640 тыс. га. Как и в Якутии, большая часть леса горит в труднодоступной местности — это примерно 578,5 тыс. га. За сутки с 29 июля на территории области ликвидировано шесть пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Лесные пожары в Иркутской области
Предложения о помощи
В связи с трудностями, которые испытывают пожарные службы из-за непрекращающихся пожаров, в сети стали появляться добровольческие инициативы с предложениями помощи специалистам. В частности, волонтёры из Кемерова выказали желание помочь с тушением пожаров в Красноярском крае.
В Рослесхозе допустили участие добровольцев в борьбе с огнём, но подчеркнули, что они смогут выполнять только ограниченный круг обязанностей, поскольку пожар может нести «серьёзную угрозу жизни людей».
«Волонтёры, может быть, и нужны, но на подготовительных работах, сопровождающих эту деятельность, при работе с населением. Если говорить о тушении лесных пожаров, то этим должны заниматься специально обученные, подготовленные и снаряжённые люди», — заявил исполняющий обязанности руководителя ведомства Михаил Клинов ТАСС.
Угроза здоровью
Задымление от лестных пожаров не привело к увеличению обращений жителей за медицинской помощью, заявил в понедельник, 29 июля, губернатор Красноярского края Александр Усс.
«К счастью, всплеска обращений с аллергическими и лёгочными заболеваниями не произошло. Мы надеемся, что ветер продержится и всё будет хорошо», — сказал Усс журналистам.
Ранее первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявлял, что пожары не представляют угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, однако люди «страдают от задымления».
«Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается. Даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью. Закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов», — рассказал он.
В связи с этим Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с властями регионов пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров до конца августа, чтобы не допустить приближения огня к населённым пунктам.
«В соответствии с поручением министра необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населённые пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населённых пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ. Работу необходимо провести до конца августа и учесть в последующем плане действий региональных сил и средств пожаротушения», — сообщает пресс-служба министра.