Почти 3 млн гектаров: в пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти ввели режим ЧС в пяти субъектах Российской Федерации из-за лесных пожаров. Тем временем площадь возгораний в Красноярском крае превысила 1 млн га, а в Иркутской области — 600 тыс. га. В Якутии в тушении участвуют более 780 спасателей, задействованы самолёты Бе-200. К ликвидации пожаров привлекаются специалисты из других регионов, также выражают желание помочь волонтёры.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами вводится в пяти российских регионах, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров в зонах контроля составляет 2,7 млн гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года», — сказал министр во время совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Борьба с пожарами входит в обязанности руководителей регионов. Они должны перевести ситуацию на ручное управление, заявил на совещании Медведев. Он также назвал обстановку в затронутых пожаром регионах сложной и попросил Кобылкина «проверить ситуацию с пожарами в Сибири на месте».

Стоит отметить, что первый замглавы МЧС России Александр Чуприян уже вылетел в Красноярский край, чтобы руководить действиями по тушению пожаров на территории региона.

Ситуация в субъектах

Тем временем площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров, говорится в заявлении Красноярского Лесопожарного центра. По информации ведомства, за сутки площадь пожаров увеличилась более чем на 50 тыс. гектаров, а их количество — с 94 утром 29 июля до 99 в первой половине дня 30-го.

«На территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 га, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 га», — передаёт РИА Новости сообщение центра.

По данным «Авиалесохраны», всего на территории России на данный момент действует 307 лесных пожаров на территории 2,8 млн га. Большая часть из них находится в так называемых зонах контроля. Это районы, где прогнозируемые затраты на тушение превышают оцениваемый вред, а потому региональные власти могут не ликвидировать возгорания согласно приказу Минприроды «Об утверждении правил тушения лесных пожаров» от 2015 года.

По мере усложнения ситуации к тушению пожаров в регионах привлекается всё больше специалистов. Утром 30 июля в Красноярский край было направлено усиление из Хакасии.

«Аэромобильная группировка (АМГ) Главного управления МЧС России по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для оказания помощи в защите населённых пунктов от лесных пожаров. В составе АМГ 50 опытных пожарных и семь единиц техники», — сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

РИА Новости

© Игорь Онучин

Кроме того, в Красноярский край выехали спасатели из Кемеровской области со специальной техникой для ведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

В Республике Саха к борьбе с возгораниями привлечены уже более 780 спасателей и множество техники, поскольку из-за сильного ветра и сухой погоды пожароопасная обстановка сохраняется в шести районах региона.

«К тушению пожаров в Якутии привлечены самолёт Бе-200... более 780 специалистов, 80 единиц техники», — сообщили в пресс-службе государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

За сутки в республике локализовали восемь возгораний на площади около 200 га, сообщается в пресс-службе местного Министерства экологии.

«За сутки локализовано восемь пожаров на площади 199,5 га. Ведётся борьба с 17 лесными пожарами на площади 924 га», — отмечается в заявлении.

При этом общая площадь пожаров в Якутии составляет более 1,1 млн га, их тушение приостановлено по решению районных администраций из-за отдалённости.

В Иркутской области площадь пожаров за сутки увеличилась на 10,3%, и на утро вторника составляет около 640 тыс. га. Как и в Якутии, большая часть леса горит в труднодоступной местности — это примерно 578,5 тыс. га. За сутки с 29 июля на территории области ликвидировано шесть пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лесные пожары в Иркутской области

Предложения о помощи

В связи с трудностями, которые испытывают пожарные службы из-за непрекращающихся пожаров, в сети стали появляться добровольческие инициативы с предложениями помощи специалистам. В частности, волонтёры из Кемерова выказали желание помочь с тушением пожаров в Красноярском крае.

В Рослесхозе допустили участие добровольцев в борьбе с огнём, но подчеркнули, что они смогут выполнять только ограниченный круг обязанностей, поскольку пожар может нести «серьёзную угрозу жизни людей».

«Волонтёры, может быть, и нужны, но на подготовительных работах, сопровождающих эту деятельность, при работе с населением. Если говорить о тушении лесных пожаров, то этим должны заниматься специально обученные, подготовленные и снаряжённые люди», — заявил исполняющий обязанности руководителя ведомства Михаил Клинов ТАСС.

Угроза здоровью

Задымление от лестных пожаров не привело к увеличению обращений жителей за медицинской помощью, заявил в понедельник, 29 июля, губернатор Красноярского края Александр Усс.

«К счастью, всплеска обращений с аллергическими и лёгочными заболеваниями не произошло. Мы надеемся, что ветер продержится и всё будет хорошо», — сказал Усс журналистам.

Ранее первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявлял, что пожары не представляют угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, однако люди «страдают от задымления».

«Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается. Даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью. Закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов», — рассказал он.

В связи с этим Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с властями регионов пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров до конца августа, чтобы не допустить приближения огня к населённым пунктам.

«В соответствии с поручением министра необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населённые пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населённых пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ. Работу необходимо провести до конца августа и учесть в последующем плане действий региональных сил и средств пожаротушения», — сообщает пресс-служба министра.