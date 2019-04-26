«Возврат к норме»: в пасхальные выходные жителей Московского региона ожидает понижение температуры

В пасхальные выходные в Москве будет холоднее, чем в конце недели. Четверг стал самым тёплым днём с начала года, температура достигла +23,9 °С, что выше климатической нормы почти на 10 °С. Однако уже в воскресенье днём ожидается +15...+18 °С, а в ночь на понедельник возможны заморозки до -3 °С. Такая переменчивость погоды характерна для апреля, отмечают синоптики.

26 апреля в Москве ожидается переменная облачность при температуре до +23 °С, отмечают в Гидрометцентре РФ.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова даёт более сдержанный прогноз.

«В пятницу температура будет довольно высокой (+20...+22 °С), но к вечеру возможен небольшой дождь. В ночь на субботу осадков не ожидается, ночь будет довольно тёплая», — заявила RT Позднякова.

При этом в четверг температура была самой высокой с начала 2019 года, констатировали синоптики. Однако абсолютный рекорд для 25 апреля в столице (+25,4 °С), зафиксированный в 2000 году, устоял.

«В Москве в четверг было зафиксировано +23,9 °С, максимальная температура ещё будет уточняться. На данный момент это самый тёплый день с начала года в Москве. Это связано с тем, что погоду у нас определяет высокий антициклон, наполненный сухим воздухом. Отмечается существенный суточный ход температуры, воздух быстро остывает в ночные часы, и днём очень хороший прогрев, потому что он сухой», — пояснила RT ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Вместе с тем тёплая погода привела к возникновению метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, которые продлятся с 20:00 25 апреля до 10:00 26 апреля. В этой связи Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило НМУ I степени опасности.

Изменение климатического фона в выходные

Уже в предстоящий уик-энд столичных жителей жителей ожидает смена погоды, отметила Татьяна Позднякова. По её словам, в субботу после 18:00 ожидается небольшой дождь.

Температура начнёт понижаться после прохождения холодного фронта, который задержится в столичном регионе и в ночь на воскресенье, рассказала синоптик.

«В пасхальную ночь минимальная температура в Москве составит +8...+10 °С. Дневная температура будет в пределах +13...+15 °С, то есть значительно ниже того, что мы сейчас наблюдаем. Осадков на Пасху не ожидается», — заметила Позднякова.

Она также констатировала, что в начале следующей недели дневная температура будет колебаться около +12...+15 °С.

Архивное фото. Вид на Кремль

© Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что первые признаки похолодания появились уже в четверг.

«Это тепло, которое к нам пришло, перевернуло наши понятия, 25 апреля температура была выше нормы на 8 °С. Ожидающееся в воскресенье похолодание — это возврат к норме, к тому, что бывает у нас в это время года в Москве. То есть в четверг уже появилась облачность, в субботу во второй половине дня будет проходить холодный фронт, и, соответственно, в воскресенье температура упадёт», — пояснил Цыганков в беседе с RT.

По его словам, в субботу столбики термометров поднимутся до +20...+22 °С, а вот в воскресенье максимальные значения снизятся — до +15...+18 °С.

«И дальше — 1 мая дневная температура будет в пределах +15...+18 °С, а ночью от нуля до -2 °С, что является нормальной температурой для Москвы», — указал синоптик.

Переменчивый апрель

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, последние выходные подтвердят статус апреля как месяца с очень переменчивой погодой.

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«Серия циклонов из западного сектора Арктики потянет за собой холодные воздушные массы на европейскую территорию страны и существенно понизит показания термометров в столичном регионе, в начале следующей недели по области местами даже возможны ночные заморозки», — говорится в сообщении.

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с RT также отметила, что в апреле погода может меняться очень существенно и быстро.

«В ночь на воскресенье через территорию Московской области проследует холодный фронт с севера, от циклона, который будет смещаться восточнее. В зоне фронта прогнозируется кратковременный дождь, разворот ветра на северо-западный, местами с порывами до 12—17 метров в секунду. Ночью пока ещё тепло, а вот днём ветер продолжит подворачивать на северный, северо-восточный, останется таким же умеренным, с порывами до сильного. Максимальная температура уже +11...+13 °С, и в последующие две ночи местами по области возможны заморозки до -2...-3 °С», — указала синоптик.

Кроме того, по её словам, в начале следующей недели произойдёт рост атмосферного давления.