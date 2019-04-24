Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

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Солнечная и малооблачная погода ожидает жителей Москвы в майские праздники. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
  • РИА Новости

«Мы ожидаем, что погода будет солнечной, без существенных осадков, но прохладной: ожидается до +12...+15 °С», — цитирует его РИА Новости.

Как ожидается, атмосферное давление на праздничной неделе будет выше нормы — в пределах 755—757 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву в воскресенье, 28 апреля, придут похолодание и небольшие дожди.

Также он сообщил, что метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников из-за возможных заморозков.

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