Синоптики пообещали похолодание в Москве к выходным

Похолодание и небольшие дожди придут в Москву в воскресенье, 28 апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с субботы в северные регионы России придёт арктический воздух, который будет перемещаться дальше и придёт в Москву 28 апреля», — цитирует его ТАСС.

Как ожидается, температура воздуха днём опустится до +12...+17 °С.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать москвичам и гостям столицы на этой неделе.

Как сообщала «Газета.Ru», в Москве в среду, 24 апреля, ожидается до +23 °С.