Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +22 °С к концу недели

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Полина Полетаева
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать москвичам и гостям столицы на этой неделе.
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +22 °С к концу недели
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«На этой неделе нас ждёт стабильная, однородная погода. Определять её будет антициклон. Антициклон будет малоподвижным, что и объясняет стабильность погоды. Сегодня максимальная температура в Москве на уровне +17...+19 °С, по области +14...+19 °С. Осадков в течение недели не ожидается, ветер будет слабый, западный. Во вторник ночью минимальная температура +4...+6 °С, по области +2...+7 °С. Дневная температура в столице +18...+20 °С, в районах Подмосковья +16...+21 °С. В среду, четверг и пятницу температурный фон ещё выше. В Москве ночью +8...+10 °С, по области +5...+10 °С, а днём до +22 °С, по области максимальная температура +17...+22 °С», — сказала она.

Синоптик отметила, что такой температурный фон превысит климатическую норму на 6-7 °С.

«В выходные дни ожидается на 1-2 °С выше, чем в рабочие дни. Солнца будет очень много. У такой погоды есть плюсы и минусы. После зимнего периода витамин D нужен всем, но такая жаркая погода может понравиться не всем, потому что начинают цвести деревья. Поэтому аллергикам стоит тщательно соблюдать рекомендации лечащих врачей», — считает она.

Ранее стало известно, что в Москве 22 апреля ожидается до +19 °С.

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