Синоптики пообещали летнюю погоду в Москве на следующей неделе
«На следующей неделе в Центральную Россию и среднюю полосу заглянет настоящее лето. Связано это со скандинавским антициклоном, который кубарем скатится к нам со стороны Балтики, ну и соответственно его ядро накроет Москву», — цитирует Тишковца РИА Новости.
По его словам, вся неделя будет солнечной и без осадков, ветер слабый, «практически штилевой».
Как ожидается, к середине недели в Москве температура воздуха будет соответствовать показателям начала июня.
«Температура будет близка к рекордным показателям, но, скорее всего, до рекорда не хватит одного градуса», — добавил синоптик.
15 апреля в центре погоды «Фобос» заявили, что в Московском регионе в выходные ожидается потепление до +19 °С.
Сайт «Москва 24» передавал, что атмосферное давление в российской столице приблизилось к рекордно высокому показателю.