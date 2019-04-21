Синоптики пообещали летнюю погоду в Москве на следующей неделе

По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области на следующей неделе. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе в Центральную Россию и среднюю полосу заглянет настоящее лето. Связано это со скандинавским антициклоном, который кубарем скатится к нам со стороны Балтики, ну и соответственно его ядро накроет Москву», — цитирует Тишковца РИА Новости.

По его словам, вся неделя будет солнечной и без осадков, ветер слабый, «практически штилевой».

Как ожидается, к середине недели в Москве температура воздуха будет соответствовать показателям начала июня.

«Температура будет близка к рекордным показателям, но, скорее всего, до рекорда не хватит одного градуса», — добавил синоптик.

15 апреля в центре погоды «Фобос» заявили, что в Московском регионе в выходные ожидается потепление до +19 °С.

Сайт «Москва 24» передавал, что атмосферное давление в российской столице приблизилось к рекордно высокому показателю.