Синоптики прогнозируют потепление до +19 °С в Московском регионе

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В Московском регионе в выходные дни ожидается потепление до +19 °С. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос».
Синоптики прогнозируют потепление до +19 °С в Московском регионе
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Максимальная температура в выходные дни может достичь +19 °С в области, в Москве температура достигнет +16…+18 °С», — сказал он.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве на неделе. 

По её словам, погоду будет определять антициклон, в связи с чем ночи будут довольно холодные.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил НСН, что на европейскую территорию России «со Скандинавии надвигается антициклон».

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