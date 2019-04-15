Синоптики рассказали о погоде на неделе в Москве

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в столице на неделе.

«Практически всю эту неделю погоду будет определять антициклон, поэтому ночи ещё довольно холодные. Ночная температура воздуха в начале недели будет слабоположительной, около +0 °С в Москве, по области значения будут отрицательными. Лишь в самом конце недели ночная температура станет положительной, в пределах +1...+6 °С. Что касается дневных температур, мы ожидаем, что начало недели будет умеренно тёплое, несмотря на северо-восточный ветер», — сказала она.

Синоптик отметила что температура на неделе будет колебаться «в пределах +9...+11 °С».

«Сегодня ожидается +9...+11 °С, во вторник +10...+12 °С. В середине недели на 1—2 градуса прохладнее. А потом температура вновь вернётся к тем пределам, которые есть сейчас: +9...+11 °С. Осадков не ожидается, погода будет с переменной облачностью», — считает Позднякова.

По мнению синоптика, «для 20-х чисел апреля данная температура ниже нормы градуса на 2°С».

Ранее синоптики сообщали о тёплой погоде в Москве на этой неделе.