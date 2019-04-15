В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.

«После вчерашней погоды, которую принято называть непогодой, на европейскую территорию России действительно со Скандинавии надвигается антициклон. В центре, в Москве и сопредельных областях это принесёт вполне комфортную погоду», — заявил он.

В дневное время температуры будут со знаком плюс и двузначные, выше +10 ˚С. Эксперт не исключил, что к выходным температура повысится ещё.

Как добавил Вильфанд, самое главное, что не будет осадков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в некоторых районах Москвы в воскресенье, 14 апреля, прошёл снег.