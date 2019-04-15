В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«После вчерашней погоды, которую принято называть непогодой, на европейскую территорию России действительно со Скандинавии надвигается антициклон. В центре, в Москве и сопредельных областях это принесёт вполне комфортную погоду», — заявил он.
В дневное время температуры будут со знаком плюс и двузначные, выше +10 ˚С. Эксперт не исключил, что к выходным температура повысится ещё.
Как добавил Вильфанд, самое главное, что не будет осадков.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в некоторых районах Москвы в воскресенье, 14 апреля, прошёл снег.