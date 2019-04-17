«Рекордов не ожидается»: к какой погоде готовиться жителям Центральной России во второй половине апреля

В ближайшие дни в Москве и области ожидается постепенное потепление, однако оно не достигнет рекордных для апреля показателей, полагают синоптики. По их данным, уже в начале следующей недели днём воздух прогреется до +16…+17 °С. При этом конец месяца обещает быть довольно сухим, что повышает риск пожаров. Между тем в Гидрометцентре прогнозируют, что предстоящее лето не станет холодным: температура будет соответствовать норме или немного превышать её.

Днём в среду, 17 апреля, в Москве столбики термометров в среднем поднялись до +11 °С. По данным Гидрометцентра, в ночные часы температура может опуститься до 0 °С. Осадков не предвидится.

В четверг, 18 апреля, в столице и области дневная температура, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах +8...+10°С, местами ожидается небольшой дождь. В ночь на пятницу возможны небольшие заморозки.

Несмотря на довольно холодный апрель, летом температура должна быть близкой к температурной норме, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето: температура будет около и выше нормы», — сказал он.

Солнечные дни, холодные ночи

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков, в свою очередь, пояснил, что все прогнозы на лето пока очень условны.

«Если про температуру говорить (в Московском регионе, Московской области) — да, как сказал Роман Менделевич, всё правильно. В целом около нормы. Но это долгосрочный прогноз, и он очень приблизительный», — сообщил Цыганков в беседе с RT.

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Более точный прогноз, по его словам, пока можно дать только на ближайшую неделю. Погоду в это время будет определять антициклон, поэтому стоит ожидать высокого давления и солнечных дней.

«У нас стоит антициклон — высокое давление. По Югу: Ростов-на-Дону, Волгоград — проходит циклон, там у них дожди. По Северу: Вологда — там холод. Мы находимся между ними, у нас идёт небольшой заток холода. Ночью прохладно — до нуля местами, в Московской области до -1,5 °С, до +2,5 °С в Москве. Днём солнышко прогревает», — отметил Цыганков.

В четверг, по прогнозам собеседника RT, будет небольшая облачность, по области возможны незначительные осадки. К выходным же они практически прекратятся — и установится достаточно комфортная погода.

«В воскресенье, понедельник, вторник — в целом хорошая, малооблачная погода. Ночью до нуля, днём +8…+10 °С. Затем потеплеет: ночью ожидается +2…+4 °С, днём — около +15 °С», — заключил синоптик.

«Дефицит осадков»

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также подтвердила RT, что точные прогнозы даются только на ближайшие семь дней. О более длительных периодах, таких как предстоящее лето, можно сказать только в общих чертах.

По её словам, после тёплых выходных в Москве температура продолжит расти, но очень медленно. Рекордных для апреля показателей более +20 °С она не достигнет.

«В Москве дневная температура в выходные будет в пределах +12…+14 °С. В последующие дни фон температуры будет повышаться, и не исключено, что она составит +16…+17 °С, никаких рекордов на следующей неделе не ожидается», — подчеркнула она.

РИА Новости

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В целом же в апреле, по прогнозу главного специалиста Московского метеобюро, будет наблюдаться недостаток дождей.

«Но чем будет отличаться нынешний апрель, так это тем, что пока испытывается дефицит осадков и нарастает класс пожарной опасности. В связи с тем что впереди длинные выходные, народ поедет на дачи, на пикники, на шашлыки, и вот эти сухая почва, трава могут вспыхнуть как спичка», — предупредила Позднякова.

Ненастье в Сибири

Пока на европейской части России весна вступает в свои права, в Южной Сибири господствует непогода. Ожидается мокрый снег, дожди и порывистый ветер. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, «наиболее неблагоприятная погода в ближайшие дни ожидается в Республике Алтай». Там 17—19 апреля прогнозируют осадки, возможен снег и гололёд.

«В горных и предгорных районах ожидается установление временного снежного покрова. И всё это будет сопровождаться похолоданием — с +10…+12 °С до 0…+3 °С», — отмечают синоптики.

Из-за циклона дожди со снегом пройдут и в соседних регионах. В Тыве ожидается ветер до 30 м/с, местами метель. В Новосибирской области также прогнозируют сильные осадки в виде снега с дождём, ветер будет усиливаться до 27 м/с. Непогода дойдёт и до Красноярского края — в южных районах ожидается дождь, порывы ветра будут достигать 30 м/с.