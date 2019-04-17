В Москве 17 апреля ожидается до +10 °С
В Москве в среду, 17 апреля, ожидается потепление до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По данным метеослужбы, температура воздуха в столице составит +8...+10 °С.
Днём будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный 3—8 м/с.
Ранее в Росгидромете сообщили, что на текущей неделе в Москве не ожидается осадков.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: