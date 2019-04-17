В Москве 17 апреля ожидается до +10 °С

В Москве в среду, 17 апреля, ожидается потепление до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, температура воздуха в столице составит +8...+10 °С. Днём будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3—8 м/с. Ранее в Росгидромете сообщили, что на текущей неделе в Москве не ожидается осадков.