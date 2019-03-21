В Росгидромете призвали россиян не увлекаться посадками на огородах до конца мая

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников из-за возможных заморозков.

«Исходя из тех расчётов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трёх лет, бывают заморозки», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

При этом он отметил, что говорить конкретней о погоде в мае пока нельзя.

По его словам, реальная весна в Москве наступит в середине апреля.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного.