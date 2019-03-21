В Росгидромете призвали россиян не увлекаться посадками на огородах до конца мая
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«Исходя из тех расчётов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трёх лет, бывают заморозки», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.
При этом он отметил, что говорить конкретней о погоде в мае пока нельзя.
По его словам, реальная весна в Москве наступит в середине апреля.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного.