В Росгидромете призвали россиян не увлекаться посадками на огородах до конца мая

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Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников из-за возможных заморозков.
В Росгидромете призвали россиян не увлекаться посадками на огородах до конца мая
  • ©pixabay.com

«Исходя из тех расчётов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трёх лет, бывают заморозки», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

При этом он отметил, что говорить конкретней о погоде в мае пока нельзя.

По его словам, реальная весна в Москве наступит в середине апреля. 

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного.

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