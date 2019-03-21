Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Лето в России в 2019 году будет теплее обычного. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

В июне, как отмечается, средняя месячная температура прогнозируется выше нормы на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье.

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.

Август, пишет издание, окажется тёплым для северо-запада и центра России.

Также в тёплой зоне будут находиться север Южного и Приволжского федеральных округов, север Урала и Красноярский край.

Ранее синоптики сообщили, что снег в Москве может растаять к началу следующей недели.

18 марта в столице зафиксировали самый тёплый день весны и этого года.