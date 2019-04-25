Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 25 апреля стало самым тёплым днём с начала года.

«Сегодня 23,3 °С зафиксировано на станции ВДНХ. И температура ещё может подняться. Это будет ясно ближе к вечеру. Но уже сейчас можно точно сказать, что сегодня самый тёплый день с начала года и с начала весны», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что абсолютный рекорд для 25 апреля в Москве был зафиксирован в 2000 году — 25,4 °С.

По его словам, «сегодня до этого не дойдёт».

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать в столице в выходные и в начале следующей недели.