Синоптики прогнозируют «смену погоды» в Москве в выходные

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать в столице в выходные и начале следующей недели.

«В выходные дни нас ожидает смена погоды. Сегодня день будет тёплым, без осадков. В пятницу также температура будет довольно высокой (+20...+22 °С), но к вечеру возможен небольшой дождь. В ночь на субботу осадков не ожидается, ночь будет довольно тёплая. После 18:00 ожидается небольшой дождь. Температура после прохождения холодного фронта начнёт понижаться», — сказала она.

Синоптик отметила, что холодный фронт останется в столичном регионе и в пасхальную ночь.

«В пасхальную ночь минимальная температура в Москве составит +8...+10 °С. Дневная температура будет в пределах +13...+15 °С, то есть значительно ниже того, что мы сейчас наблюдаем за окном. Осадков на Пасху не ожидается», — заявила она.

Позднякова добавила, что похолодание продолжится и в начале следующий недели, а дневная температура будет колебаться около отметки +12... +15 °С.

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