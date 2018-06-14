«Отличные условия для футболистов и болельщиков»: какая погода ожидается в городах чемпионата мира

На время первых матчей чемпионата мира по футболу в Центральной России и Поволжье установится летняя погода, сообщают синоптики. Комфортные условия ожидают болельщиков, которые приедут на матчи в Москву, Нижний Новгород, Самару, Казань и Саранск. В Сочи температура также будет высокой, однако возможны обильные осадки. При этом в Екатеринбурге потепление пока не наступит. Как зрителям спасаться от жары — в материале RT.

В ближайшие дни в Москве ожидается жаркая погода. Об этом в беседе с RT сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«На этой неделе погода улучшится... Начиная с 14-го числа — уже без осадков. Ночи ещё пока будут прохладными. Дневная температура достигнет +18...+20 °С в последующие дни. И ночная температура повысится в конце недели. Дневная температура будет уже до +25 °С», — отметила метеоролог.

Она отметила, что температура воздуха поднимется выше климатической нормы на пару градусов. По её словам, уже по-летнему тёплыми станут ночи: температура составит около +14...+15 °С.

При этом на следующей неделе Москву может ожидать жара до 30 °С, сообщила РИА Новости Позднякова.

«На следующей неделе, поскольку погоду определяет антициклон, не исключено, что температура воздуха будет порядка +28...+29 °С, возможно, что и 30 °С», — добавила она.

К началу российского ЧМ-2018 лето пришло не только в столицу, но и в другие города Центральной России и Поволжья, где пройдут матчи турнира. В комфортных погодных условиях состоятся игры в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Саранске.

«В начале чемпионата мира установится комфортная, по-летнему тёплая погода, по-настоящему пляжная. Температура начнёт повышаться после затяжного холода, среднесуточная повысится на 7—10 градусов. Днём можно рассчитывать на +25…+30 °С, существенных осадков не ожидается. Отличные условия для футболистов и болельщиков. Особенно хорошие условия будут в первые дни чемпионата, пока температура не выйдет на отметку +25 °С», — отметил в разговоре с RT ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

globallookpress.com

© Matthias Koch/imago sportfotodienst

В других городах, принимающих чемпионат мира, погода будет не такой стабильной, однако каких-либо температурных аномалий болельщикам опасаться не стоит. По данным Гидрометцентра России, в Сочи, где 15 июня сыграют Испания и Португалия, температура воздуха во время матча будет колебаться в районе +26...+28 °С.

«Не совсем идеальная погода на юге России. В силу влияния циклонов погода неустойчивая, со значительной облачностью, ливнями, грозами. Но при этом она тёплая. Температура в районе +25…+30 °С, особенно следует отметить Сочи — курорт, который славится повышенной духотой. Для видов спортивной активности не самые лучшие условия», — заметил Старков.

В Калининграде, где 16 июня сыграют Хорватия и Нигерия, ожидается понижение температуры, сообщил синоптик. Также существует вероятность дождей и гроз.

Фанаты сборных Египта и Уругвая, которые приедут поболеть за свои сборные в Екатеринбург, летнюю жару не застанут.

«В Екатеринбурге в последнее время были ночные заморозки. Будет холодная погода на период начала чемпионата, но потом наступит существенное потепление, и погода порадует гостей и участников», — добавил Старков.

Побольше воды и поменьше солнца

Ранее синоптики отмечали, что в конце июня и в начале июля температура в столице будет незначительно выше нормы. В условиях жары многим болельщикам придётся несколько часов проводить под палящим солнцем. О том, как обезопасить себя от неприятных последствий высокой температуры, в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«В тёплые дни в период чемпионата мира нужно обратить внимание на то, что на свежем воздухе самая комфортная температура — +24 °С. Лучше находиться под тентом либо стараться надеть широкополую шляпу, нужно с собой носить воду. Она всегда должна быть в большом количестве: поможет лучше себя чувствовать и не нарушить водно-солевой обмен», — подчеркнула доктор.

Она посоветовала как можно больше находиться в прохладных местах и не пить слишком холодную воду.

«Также надо защищаться от палящих лучей солнца. Надо применять солнцезащитные кремы, наносить их на лицо и на открытые участки тела. Обязательно нужно использовать крем от загара, фактор защиты — 30, это минимум. Желательно надевать рубашки с длинным рукавом, которые защищают открытые участки тела. Тогда не будет всех этих неприятностей», — заключила врач.

Матч открытия чемпионата мира в России состоится в Москве на стадионе «Лужники». По прогнозам синоптиков, на 18:00 мск воздух прогреется до +17...+19 °С, однако к вечеру температура упадёт до +14...+16 °С.