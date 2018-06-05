«Дыхание Арктики»: когда в Центральную Россию вернётся летняя погода

До конца недели в Москве сохранится непривычно низкая температура, которая установилась под влиянием североатлантического циклона. В столице наблюдается погода, типичная для сентября или конца апреля. По прогнозам синоптиков, возврата к климатической норме можно ожидать начиная с 11 июня, а в целом лето будет всё же теплее, чем в прошлом году. При этом уже сейчас в ряде районов Сибири стоит аномальная жара. О погоде в столице и регионах — в материале RT.

В Москве наблюдается температура, типичная для сентября или конца апреля. Об этом в беседе с RT заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С сегодняшнего дня мы уже ощутили на себе дыхание Арктики: температура, по сути, рухнула на 10 °C, и мы отброшены в сентябрь месяц либо в конец апреля. Температура на 5—7 °C холоднее положенной нормы», — сказал синоптик.

Он отметил, что арктический холод в Москву принёс североатлантический циклон. По словам Тишковца, в ближайшие дни жителям столицы не стоит ожидать потепления.

«То, что произошло сегодня с температурой это только цветочки, ягодки впереди. Пик холода придётся на среду и четверг, когда температура в ночные часы будет опускаться до +1…+6 °C в столичном регионе. А по европейской территории — всё, что в северо-восточном секторе от Москвы — может дойти до нулевых температур и даже заморозков. Днём максимум на что придётся рассчитывать это +10…+15 °C, что, конечно же, аномально холодно», — заметил Тишковец.

В Гидрометцентре подтвердили данные о грядущем похолодании. Директор учреждения Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 5 мая, температура будет на 6 °C ниже нормы.

«По нашим оценкам, после сегодняшнего дождя будет недождливая погода. Ближайшей ночью около +6 °C, днем +12…14 °C, в четверг ночью от +1 до +6 °C, иногда даже до 0 °C в пониженных местах рельефа, дневная температура +15…+16 °C», — заявил Вильфанд.

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Ближе к выходным температура будет повышаться, однако всё равно не достигнет положенной нормы, утверждают синоптики.

«Сценарий, который сейчас происходит, очень похож на то, что было в прошлом году. Такое же скомканное холодное начало лета и по температуре, и по аномалии. Мы надеемся, что всё-таки повторения самого мокрого лета прошлого года не будет», — заметил Тишковец.

Прошлое лето запомнилось россиянам аномальным количеством осадков и низкими температурами, а в конце июня, который стал самым холодным за последние 14 лет, на Москву обрушился мощный ливень, затопивший часть улиц.

Отметку в 20 °C, более подходящую этому времени года, столбик термометра преодолеет после 11 июня. Далее, рассказал Тишковец, температура вернётся в рамки климатической нормы, а после 20 июня может и превысить её.

«В период с 11 по 20 июня мы вернёмся в рамки климатической нормы, то есть это +20…+23 °C, может даже +20…+25 °C. Последняя декада, то есть с 20 июня по 30 и с 1 по 10 июля температура будет даже несколько выше нормы, то есть лето придёт в себя и даже отыграет позиции в сторону положительных аномалий. Дальше с незначительными вариациями всё будет вполне комфортно», — заключил синоптик.

Сильный ветер и сибирская жара

Непогода откладывает полноценное наступление лета не только в Москве. Так, в Челябинске из-за непривычных холодов отложили озеленение города. Посадку рассады отложили в Тракторозаводском районе, сообщают местные СМИ.

«Боимся, что холода погубят нежные цветы. Их высадку отложили», — цитирует «Комсомольская правда» главу района Галину Гаврилову.

Пользователи соцсетей из Санкт-Петербурга сообщают о падающих из-за сильного ветра деревьях. По данным очевидцев, в результате были повреждены припаркованные автомобили. Однако в ГУ МЧС по городу призывают петербуржцев не создавать панику.

«Это единичные случаи, которые происходят в пятимиллионном городе каждый день. Иное дело — ситуация в прошлом году, когда разбушевавшаяся стихия валила деревья десятками, по 100-150 выездов в сутки приходилось делать специалистам МЧС. В этот раз всё гораздо спокойнее», — цитирует «Российская газета» пресс-секретаря ведомства.

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В то же время в Сибири стоит аномальная жара, сообщил Вильфанд: «В Краснодарском крае, особенно на востоке, и на западе Якутии очень высокая температура: +25…+28 °C, она превышает на 12-13 °C норму, очень жарко», — рассказал он.

Как сообщила 5 мая Федеральная авиалесоохрана, за прошедшие сутки пожары были зафиксированы на 70 участках и охватили 71,2 тыс. га. Прирост площади лесных пожаров пришёлся на Амурскую область, где зафиксировано 12 возгораний.

«Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте России, режим ЧС введен в Забайкальском крае, в двух районах Амурской области, в одном районе Красноярского края и в одном районе Якутии», — заявили в агентстве.