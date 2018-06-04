В Москве 5 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности во вторник, 5 июня, в Москве.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что 5 июня ночью погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта, в зоне которого ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.

В течение суток прогнозируется западный, северо-западный ветер, местами с порывами 13—18 м/с.

3 июня МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве.

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