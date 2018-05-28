Неделя контрастов: жителей Москвы и ряда регионов России ожидает похолодание и усиление ветра

В начале недели в столице установится тёплая погода без осадков, однако начиная с 30 мая в Москву придёт похолодание — ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Неблагоприятные условия будут наблюдаться и на юге Западной Сибири. Аномальная погода в Новосибирской области ставит под угрозу посевную кампанию в регионе.

К середине недели москвичей будет ждать похолодание и усиление ветра. Об этом в беседе с RT рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие два дня погода будет комфортной. В понедельник, 28 мая, ожидается около +20 °С. Ночью температура воздуха составит +11…+13 °С, на следующий день — +21…+23 °С, преимущественно без осадков.

30 мая столбик термометра достигнет +26…+28 °С, однако на смену антициклону, определяющему погоду в Московском регионе, придёт циклоническое образование.

«Вместо антициклона, который сейчас определяет погоду в Москве и сопредельных областях, приходит циклоническое образование. В среду после жаркой погоды в первой половине дня к Москве приблизится холодный фронт. Не только осадки ожидаются. Ветер усилится до 20 метров в секунду, произойдёт понижение температуры», — сообщил Вильфанд.

31 мая температура снизится более чем на 10 °С, рассказал синоптик. Ночью она составит +5…+10 °С, днём — +13…+15 °С.

«После +26…+28 °С это сильный перепад, и давление понизится на 10—12 миллиметров ртутного столба», — отметил Вильфанд.

Изменения погоды ощутят люди, имеющие хронические заболевания, заметила в разговоре с RT врач-терапевт Альбина Стрельченко.

«В основном это те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертоники, люди с заболеваниями периферических сосудов, сосудов головного мозга. Также страдают пожилые люди», — сообщила она.

Она порекомендовала больным подобрать терапию у доктора и соблюдать врачебные рекомендации, принимая необходимые лекарства.

«Состояние людей с гипертонической болезнью зависит от питания, от употребления количества соли. Стоит придерживаться рекомендованной диеты, не нарушать её. Тем, кто работает или учится, надо соблюдать режим, высыпаться, не брать дополнительных нагрузок, не перетруждаться», — подчеркнула врач.

Майский снег

Прохладная погода сохранится до конца недели. 1 июня температура будет составлять от +8…+13 °С, 2 июня — +11…+16 °С, а ночные температуры в Московской области могут даже достигать нулевой отметки.

В Гидрометцентре рассказали, что неблагоприятная погода также будет наблюдаться на юге Западной Сибири, а именно в Новосибирске, Томске и Омске.

«В этих районах прогнозируем неблагоприятные условия: сильный дождь, град, порывы ветра до 20 метров в секунду. Ближайшие три-четыре дня будет держаться такая погода».

Аномальная погода в Новосибирской области ставит под угрозу посевную кампанию в регионе. Об этом сообщил врио министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Комплекс опасных гидрометеорологических явлений ставит под угрозу выполнение планов ярового сева. Сельскохозяйственные организации не могут выйти на показатели, заложенные в рабочих плана», — цитирует министра ТАСС.

В ходе оперативного совещания в областном правительстве он уточнил, что от нормы посева в 97 тыс. га в сутки засеивается только 39 тыс. га. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Искитимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-Таркском и Татарском районах. Низкие показатели, отметил Лещенко, связаны с переувлажнением почвы.

«Данное явление характеризуется обильными осадками и аномально низкими температурами. Западно-сибирским гидрометцентром продолжает фиксироваться отклонение температуры в мае от среднемноголетней климатической нормы на 5—6 градусов», — сказал он.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил направить главам сельских районов области пакет документов, необходимых для проведения заседаний районных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. После них будет принято решение о введении режима ЧС на всей территории Новосибирской области.

Схожая ситуация наблюдается и в Омской области — там также могут ввести режим чрезвычайной ситуации в ряде районов региона.

«Посевная идёт с большим трудом. Ситуация критическая и с погодой, и с ценами на топливо. Аграриям сейчас тяжело, и главы районов должны сейчас всё держать под личным контролем. С каждым хозяйством и фермером должен быть контакт. Это ваши кормильцы, и нужно понимать: если закроется предприятие, ферма, жизнь в деревне пойдёт на спад. Сегодня-завтра примем решение, в каких районах вводить режим чрезвычайной ситуации», — сказал руководитель региона Александр Бурков.

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РИА Новости

© Елена Белалова

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