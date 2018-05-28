Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в Москве и области 30 и 31 мая

Короткая ссылка
Гидрометцентр России предупредил об усилении ветра до 22 м/с в Московском регионе в среду, 30 мая, и в четверг, 31 мая.
Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в Москве и области 30 и 31 мая
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«В Москве и Московской области усиление северо-западного ветра до 17—22 м/с ожидается днём 30 мая», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить