Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в Москве и области 30 и 31 мая

Гидрометцентр России предупредил об усилении ветра до 22 м/с в Московском регионе в среду, 30 мая, и в четверг, 31 мая.

© Кирилл Каллиников

РИА Новости

«В Москве и Московской области усиление северо-западного ветра до 17—22 м/с ожидается днём 30 мая», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая. Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе.