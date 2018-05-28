Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в Москве и области 30 и 31 мая
Гидрометцентр России предупредил об усилении ветра до 22 м/с в Московском регионе в среду, 30 мая, и в четверг, 31 мая.
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«В Москве и Московской области усиление северо-западного ветра до 17—22 м/с ожидается днём 30 мая», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе.
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