Синоптики прогнозируют жару и резкое похолодание в Москве на неделе

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В Москве в последнюю неделю весны ожидается контрастная погода: летнюю жару сменит сильное похолодание. Об этом рассказала специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Погода на этой неделе обещает быть очень контрастной, сейчас с каждым днём проникший к нам прохладный воздух будет нагреваться всё лучше, и, судя по всему, в среду в Москве в дневные часы температура может повыситься до +26…+27 °C, в столичном регионе мы ожидаем +24…+29 °C», — цитирует РИА Новости слова Волосюк.

По её словам, это «температурные показатели для макушки лета».

При этом во второй половине недели жителей Москвы, как подчеркнула синоптик, ждёт «обвал холода».

«Воздух придёт очень холодный, он будет арктического происхождения, и 1 июня, в первый день лета, у нас, по иронии судьбы, температура может оказаться даже на 4—5 градусов ниже средних многолетних значений. То есть среда, судя по всему, станет самым тёплым днём недели, а пятница — самым холодным», — добавила она.

Ранее, как писала «Газета.Ru», в Москве в понедельник, 28 мая, ожидается до +20 °С. 

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