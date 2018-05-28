В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве в середине недели

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, какая погода ожидает жителей Москвы на этой неделе.

«Завтра также ожидается хорошая погода, преимущественно без осадков. Ночные температуры: +11…+13 °С, днём +21…+23 °С. 30 мая будет +26…+28 °С. Вместо антициклона, который сейчас определяет погоду в Москве и в сопредельных областях, на смену приходит циклоническое образование. В среду после жаркой погоды после полудня к Москве приблизится холодный фронт. Уже 31-го температура понизится более чем на 10 °С — до +5…+10 °С, а днём составит всего +13..+15 °С. Давление понизится на 10—12 мм рт. ст.», — отметил Вильфанд.

По словам эксперта, 1 июня температура составит +8…+13 °С, а 2 июня достигнет +16 °С.

Ранее Гидрометцентр России предупредил об усилении ветра до 22 м/с в Московском регионе в среду, 30 мая, и в четверг, 31 мая.











