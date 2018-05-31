В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в июне в Москве
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«В центре европейской части России июнь ожидается около нормы, избытка осадков не предполагается, их будет около или меньше нормы», — цитирует его РИА Новости.
По словам Вильфанда, месяц будет «очень неоднородным по погоде».
Ранее телеканал «360» со ссылкой на Вильфанда передавал, что в целом всё лето в Москве будет неустойчивым: на смену сухой жаркой погоде будут приходить дождливые прохладные дни.