В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в июне в Москве

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В июне в Москве ожидается переменчивая погода. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в июне в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В центре европейской части России июнь ожидается около нормы, избытка осадков не предполагается, их будет около или меньше нормы​​​», — цитирует его РИА Новости.

По словам Вильфанда, месяц будет «очень неоднородным по погоде».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Вильфанда передавал, что в целом всё лето в Москве будет неустойчивым: на смену сухой жаркой погоде будут приходить дождливые прохладные дни.

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