В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в июне в Москве

В июне в Москве ожидается переменчивая погода. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центре европейской части России июнь ожидается около нормы, избытка осадков не предполагается, их будет около или меньше нормы​​​», — цитирует его РИА Новости.

По словам Вильфанда, месяц будет «очень неоднородным по погоде».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Вильфанда передавал, что в целом всё лето в Москве будет неустойчивым: на смену сухой жаркой погоде будут приходить дождливые прохладные дни.