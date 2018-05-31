В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 1 июня

В столичном регионе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на пятницу, 1 июня, из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

© Агентство городских новостей «Москва»