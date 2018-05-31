В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 1 июня
В столичном регионе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на пятницу, 1 июня, из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупредили об усилении ветра в Москве и области 30 и 31 мая.
Также «Газета.Ru» передавала, что в столице в четверг, 31 мая, ожидается до +15 °С.
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