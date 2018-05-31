В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 1 июня

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В столичном регионе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на пятницу, 1 июня, из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 1 июня
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра в Москве и области 30 и 31 мая.

Также «Газета.Ru» передавала, что в столице в четверг, 31 мая, ожидается до +15 °С

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