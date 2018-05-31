Закрытые парки, поваленные деревья и сорванные крыши: в Центральной России и Поволжье ликвидируют последствия урагана

На Центральную Россию и Поволжье обрушился мощный ураган. Последствия стихии ощутили на себе жители Москвы, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и других городов. Сильный ветер сносил крыши домов, пострадал в том числе и нижегородский кремль. В связи с непогодой власти столицы закрыли парки, а казанскому «Ак Барсу» пришлось перенести празднование победы в Кубке Гагарина.

В Москве при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

«Проводятся необходимая диагностика и уточнение состояния пострадавших… Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — рассказал глава ведомства.

Информацию о пострадавших подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во время сильного ветра в Москве в больницы поступили шесть человек. По предварительным данным, у четырёх травмы не связаны с природной стихией. Но не важно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил градоначальник.

Во время сильного ветра в Москве в больницы поступило шесть человек. По предварительным данным, у четырех травмы не связаны с природной стихией. Но не важно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 30, 2018

По данным источника РИА Новости, всего в ЦФО и Приволжье пострадали 11 человек, среди которых пять детей.

В ГУ МЧС России по Москве посоветовали переждать непогоду в зданиях, а тем, кто находится на улице, — держаться подальше от рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев. Автомобилистам порекомендовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

В связи с ухудшением погоды 30 мая закрыли Московский зоопарк.

«Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход. Приносим вам свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание!» — говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Также из-за сильного ветра был временно закрыт парк Горького. «В Москве объявлено штормовое предупреждение, поэтому парк Горького, «Музеон» и территории сейчас закрыты для посещения», — сообщили в пресс-службе парка, отметив, что все занятия и лекции, запланированные на 30 мая, перенесены на другие дни.

Для посетителей закрыты парк «Останкино», центр «Космонавтика и авиация» и другие объекты, сообщает пресс-служба мэра Москвы. Спасатели просят горожан воздержаться от прогулок по территории ВДНХ.

Кроме того, столичные власти попросили владельцев и администраторов ресторанов приостановить работу летних веранд.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, что в первую очередь под влияние мощного циклона попали Кировская и Нижегородская области, Удмуртия и Татарстан.

«В Москве наблюдается усиление ветра, до 17—20 м/c, но даже его достаточно, чтобы отдельные деревья упали. Ближе к циклону Ярославская и Нижегородская области — там предупреждение о порывах ветрах было местами до 25—27 м/c. Местами сорваны крыши, в течение сегодняшнего дня наблюдаются грозы и ливни местами», — сообщил Цыганков.

По данным ТАСС, в Центральном федеральном округе сильный ветер повалил почти 100 деревьев. Обесточенными оказались более 100 населённых пунктов.

«Во Владимирской и Ивановской областях в зону отключения попали 104 населенных пункта, свыше 5,2 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 32 тыс. человек», — заявили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

В Нижнем Новгороде из-за урагана разрушена кровля трёх башен кремля, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области. Также повреждено около километра кровли и около 40 деревьев. Вход в кремль ограничен до утра 31 мая.

Жители также ощутили на себе последствия стихии. Из-за упавших деревьев было затруднено движение автомобилей. Многие машины пострадали из-за упавших обломков разрушенных конструкций. По меньшей мере трёх человек госпитализировали.

В Казани ураган сорвал крыши нескольких домов. В частности, снесло купол Академии тенниса имени Шамиля Тарпищева.

Из-за сильного ветра хоккейный клуб «Ак Барс» отменил все праздничные мероприятия, посвящённые победе в Кубке Гагарина.

«На площади Тысячелетия была подготовлена насыщенная программа празднований для болельщиков всех возрастов. К сожалению, ураган, прошедший в Казани, разрушительные последствия которого затронули весь город, не обошел стороной и нашу центральную площадку. Из-за последствий стихии мы вынуждены перенести массовые мероприятия на площади Тысячелетия», — сообщили в клубе.

В Самаре ветер повредил кровлю пассажирского терминала самарского аэропорта Курумоч.

«В результате прошедшего сегодня вечером грозового фронта сильным ветром была частично повреждена кровля пассажирского терминала аэропорта. Фрагменты кровли упали на землю. Никто не пострадал», — цитирует ТАСС пресс-службу.