Синоптики прогнозируют жару до 30 °С в Москве на следующей неделе

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Синоптики прогнозируют на следующей неделе жаркую погоду в Москве. Отмечается, что воздух прогреется до +28 °С, возможно, и до +30 °С.
Синоптики прогнозируют жару до 30 °С в Москве на следующей неделе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«На следующей неделе, поскольку погоду определяет антициклон, не исключено, что температура воздуха будет порядка +28...+29 °С, не исключено, что и 30 °С», — сказала Позднякова.

Ранее также сообщалось, что к выходным в столице ожидается до +25 °С.

НСН со ссылкой на Гидрометцентр также писала, что лето в Москве будет тёплым, с холодными и жаркими периодами.

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