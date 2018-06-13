Синоптики прогнозируют жару до 30 °С в Москве на следующей неделе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
«На следующей неделе, поскольку погоду определяет антициклон, не исключено, что температура воздуха будет порядка +28...+29 °С, не исключено, что и 30 °С», — сказала Позднякова.
Ранее также сообщалось, что к выходным в столице ожидается до +25 °С.
НСН со ссылкой на Гидрометцентр также писала, что лето в Москве будет тёплым, с холодными и жаркими периодами.