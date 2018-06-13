Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Москве на неделе
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«На этой неделе погода улучшится... Начиная с 14-го числа — уже без осадков. Ночи в начале ещё пока будут прохладными. Дневная температура достигнет +18...+20 °С в последующие дни. И ночная температура повысится в конце недели. Дневная температура будет уже до +25 °С», — отметила метеоролог.
По её словам, температура воздуха поднимется выше климатической нормы на пару градусов.
Синоптик также добавила, что ночи станут по-летнему тёплыми, температура составит около +14...+15 °С .
Ранее НСН со ссылкой на Гидрометцентр писала, что лето в Москве будет тёплым, с холодными и жаркими периодами.