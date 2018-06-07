«Она была как отдельная планета»: актёры, режиссёры и кинокритики вспоминают Киру Муратову

Творчество режиссёра и сценариста Киры Муратовой было уникальной страницей отечественного кино. Об этом заявили в Союзе кинематографистов России. Коллеги Муратовой называют её «инопланетянкой», её фильмы — уникальными и неповторимыми, а кончину — «утратой для всего мира искусства». Соболезнования в связи со смертью режиссёра выражают многие деятели кино. Воспоминания о Кире Муратовой — в материале RT.

7 июня о смерти режиссёра Киры Муратовой сообщил продюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира... с ней целая эпоха... Помню, как ещё студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...» — написал он на своей странице в Facebook.

Своими воспоминаниями о Муратовой в беседе с RT поделился советский и украинский режиссёр и актёр Георгий Делиев, который снимался в её фильмах «Настройщик» и «Вечное возвращение».

«Она гениальный режиссёр, как-то по особому видела свой мир. Её взгляд, то, как она передавала это через кино, был интересен многим людям во всём мире — не только в наших странах. С ней было очень интересно работать. Работа над ролями в её фильмах отличалась от работы с другими режиссёрами. Она как отдельная планета была. Конечно, очень печально, что Кира Георгиевна ушла из жизни. Последнее время всё хотел зайти к ней в гости и не успел», — рассказал Делиев.

«Прощайте, Кира Георгиевна! Прощайте, моя любимая инопланетянка!» — написал Иван Охлобыстин, сыгравший одну из ролей в фильме «Три истории».

Актёр Александр Олешко назвал смерть актрисы большой утратой. По его словам, Муратова была особенным человеком, который «слышал Бога».

«Она всё это передавала в каждом кадре своих уникальных и неповторимых фильмов. Это утрата для всего мира искусства», — цитирует Олешко РЕН ТВ.

В разговоре с RT советский режиссёр и сценарист Али Хамраев рассказал, что помнит Муратову ещё со времён учёбы во ВГИКе.

«Она была старше меня на два курса, все к ней относились с огромной симпатией. Она была немногословна, но когда мы видели её учебные работы, уже тогда почувствовали, что эта девушка обладает незаурядными способностями. Вся её творческая жизнь показала, что она обладала уникальным талантом», — отметил Хамраев.

Кинорежиссёр добавил, что ему было известно о болезни Муратовой, но её смерть стала для него неожиданностью.

«Я знал, что она болела, что перенесла сложную операцию. Всё равно её кончина для меня как гром среди ясного неба. Мне казалось, что она выкарабкается… Каждый её фильм не похож на предыдущий, но почерк её узнавался. Она была любимицей на всех международных кинофестивалях. Конечно, пройдёт много лет — и мы поймём, кого мы потеряли, какого мастера. Очень больно и печально», — сказал Хамраев.

Народный артист Российской Федерации Юрий Шлыков был знаком с Муратовой с 1974 года и снимался в ряде её фильмов. Он рассказал RT о последнем письме от режиссёра.

«Я прочитаю последнее письмо, которое она мне написала: «Драгоценный, прекрасный, ни на кого не похожий, любимейший мой артист Юрочка Шлыков. Помню, как мы бесконечно репетировали «Княжну Мери», так и не снятую. Помню «Перемену участи», вашего блистательного адвоката, священника в «Чеховских мотивах» и смешного доктора в «Чувствительном милиционере». Всё подробно стоит перед глазами. Было всегда так радостно рядом с вами. Так хорошо, что это было». Как хорошо, что это было в моей жизни. Я не знаю, что ещё сказать», — поделился Шлыков.

Режиссёр Савва Савельев отметил, что звонил Муратовой в феврале во время спектакля «Каравайчук», посвящённого композитору Олегу Каравайчуку — автору музыки к фильмам прославленного режиссёра. По словам Савельева, её голос «был голосом молодой ироничной девушки».

«Каравайчук сравнивал её глаза с яйцами Фаберже и говорил, что из её глаз и вышла у него музыка и к «Долгим проводам», и к «Коротким встречам». Кира Георгиевна засмеялась, узнав об этом: «Ну пусть так... Это должно мне льстить, наверное! Я не согласна, но пусть будет так!» И снова засмеялась. Прекрасная Кира Георгиевна Муратова. Сейчас они с Олегом Николаевичем обсудят многое», — написал Савельев в Facebook.

Свои соболезнования в связи со смертью кинорежиссёра выразил кинокритик Андрей Плахов.

«Умерла Кира Муратова, великий режиссёр и прекрасная женщина. Никогда не забудем. Глубокие соболезнования мужу и соавтору Евгению Голубенко», — написал он в Facebook.

Критик Антон Долин рассказал, что разговаривал с Муратовой несколько недель назад по поводу фильма «Короткие встречи».

«Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений», — написал Долин.

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская в беседе с RT отметила, что творчество Муратовой было «уникальной страницей отечественного кино».

«Кира Муратова — это удивительное имя, поразительное для моего поколения. Я закончила ВГИК в начале 1980-х годов. Первый раз увидела такое кино, пережила энергетическое и эмоциональное потрясение, почувствовала что-то необыкновенное. Фильм «Долгие проводы» произвёл на меня впечатление, «Астенический синдром» — это уже было позже. У неё была драматическая судьба, некоторые страницы даже трагические. Фильмы воспринимались тяжело, их не понимали, но она продолжала работать», — рассказала Немчинская.

Позднее признание

Кира Муратова родилась в бассарабском городе Сороки на территории нынешней Молдавии. Во время Великой Отечественной войны её вместе с матерью эвакуировали в Ташкент, а позднее её семья вернулась в Румынию.

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Муратова получала образование в Москве: сначала на филологическом факультете МГУ, а потом во ВГИКе. После окончания института начала работать на Одесской киностудии.

Первые фильмы Муратовой — «Короткие встречи» с Владимиром Высоцким и Ниной Руслановой, а также «Долгие проводы» с Зинаидой Шарко — широкая публика увидела только спустя много лет после выхода.

В конце 1970-х Муратова переехала в Ленинград и начала сотрудничество с «Ленфильмом». Среди её работ в этот период — фильмы «Перемена участи» (1987) и «Астенический синдром» (1989). Последний получил «Серебряного медведя» на 40-м Берлинском фестивале, а также премии «Ника» и «Созвездие».

Последним фильмом Муратовой стала картина «Вечное возвращение». После премьеры на Римском кинофестивале режиссёр объявила, что уходит из кинематографа.