Актёр Шлыков рассказал о своей дружбе с Кирой Муратовой

Народный артист Российской Федерации Юрий Шлыков в интервью RT поделился воспоминаниями о кинорежиссёре Кире Муратовой.

«Это целая жизнь, я был знаком с Кирой Георгиевной ещё с 1974 года, с той картины, после которой её лишили звания режиссёра-постановщика. Нас с ней связывали и дружба, и успех, и интересы. Я прочитаю последнее письмо, которое она мне написала. «Драгоценный, прекрасный, ни на кого не похожий, любимейший мой артист Юрочка Шлыков. Помню, как мы бесконечно репетировали княжну Мэри, так и не снятую. Помню перемену участи, вашего блистательного адвоката, священника в «Чеховских мотивах» и смешного доктора в «Чувствительном милиционере». Всё подробно стоит перед глазами. Было всегда так радостно рядом с вами. Так хорошо, что это было». Как хорошо, что это было в моей жизни. Я не знаю, что ещё сказать», — сказал Шлыков.

Кира Муратова скончалась в Одессе в возрасте 83 лет.