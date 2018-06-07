Умерла режиссёр Кира Муратова

Кинорежиссёр Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как ещё студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...Какие-то чёрные дни настали», — написал он в Facebook.

О смерти режиссёра сообщил и украинский театральный критик Олег Вергелис.

«Кира Муратова (1934—2018). 2:00 назад её не стало. И не стало Вселенной. Единственная, уникальная, гениальная. На душе и в Одессе — ночь. Царство небесное, вечная память», — написал он на странице в Facebook.

В съёмочных работах Муратовой принимали участие такие актёры, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова и Алла Демидова.

Ранее сообщалось, что в украинском селе селе Обирки покончил с собой режиссёр Леонид Кантер.