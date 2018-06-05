На Украине покончил с собой режиссёр Леонид Кантер

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В селе Обирки Бахмачского района Черниговской области 4 июня покончил с собой украинский режиссёр, продюсер и писатель Леонид Кантер.
На Украине покончил с собой режиссёр Леонид Кантер
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Об этом пишет местное издание «Высокий вал».

«Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сёл Бахмачского района. Под вечер 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сёл Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина», — сообщает полиция Черниговской области у себя в Facebook.

Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию «Лизард филмс», которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов. Снял фильм о боях за донецкий аэропорт в 2014 году. Также снял фильм о погибшем в зоне силовой операции в Донбассе оперном певце Василии Слипаке.

  

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