Режиссёр Делиев поделился воспоминаниями о Муратовой
- Кира Муратова
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- © Gennadii Sergeev/Russian Look
«Она гениальный режиссёр, как-то по-особому видела свой мир. Её взгляд, то, как она передавала это через кино, был интересен многим людям во всём мире, не только в наших странах. С ней было очень интересно работать. Работа над ролями в её фильмах отличалась от работы с другими режиссёрами. Она как отдельная планета была. Конечно, очень печально, что Кира Георгиевна ушла из жизни. Последнее время всё хотел зайти к ней в гости и не успел», — рассказал Делиев.
В четверг, 7 июня, на 84-м году жизни в Одессе ушла из жизни кинорежиссёр Кира Муратова.