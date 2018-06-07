Режиссёр Хамраев о смерти Муратовой: потеряли мастера

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Анастасия Румянцева
Советский режиссёр и сценарист Али Хамраев в разговоре с RT поделился воспоминаниями о кинорежиссёре Кире Муратовой, которая в возрасте 83 лет скончалась в Одессе.
Режиссёр Хамраев о смерти Муратовой: потеряли мастера
  • Кира Муратова
  • globallookpress.com
  • © Igor Gnevashev/Russian Look

«Кирочку Муратову я знаю со времён учёбы в Институте кинематографии. Она была страше меня на два курса, все к ней относились с огромной симпатией. Была немногословна, но когда мы видели её учебные работы, уже тогда почувствовали, что эта девушка обладает незаурядными способностями. Я знал, что она болела, что перенесла сложную операцию, но всё равно её кончина для меня — как гром среди ясного неба. Мне казалось, что она выкарабкается. Мы часто с ней встречались в Москве на различных творческих конференциях, премьерах, семинарах. Я был у неё дома в Одессе, она бывала у меня в Ташкенте. Я снял её в своем фильме «Сад желаний» — в небольшом эпизоде она сыграла роль колдуньи», — рассказал Хамраев.

По его словам, Муратова была ранимой, непростой женщиной, но при этом очень волевой и целеустремлённой.

Он отметил также, что каждый её фильм не был похож на предыдущий, но уникальный почерк был узнаваем.

«Она была любимицей на всех международных кинофестивалях. Конечно, пройдёт много лет, и мы поймём, кого мы потеряли, какого мастера. Очень больно и печально», — заключил Хамраев.

В четверг, 7 июня, на 84-м году жизни в Одессе ушла из жизни кинорежиссёр Кира Муратова

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