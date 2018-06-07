Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Муратовой
Украинский лидер Пётр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Киры Муратовой.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссёр, человек-эпоха», — говорится в сообщении Порошенко.
Ранее журналист и телепродюсер Юрий Минзянов сообщил, что Муратова скончалась в возрасте 83 лет.
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