Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Муратовой

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Украинский лидер Пётр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Киры Муратовой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссёр, человек-эпоха», — говорится в сообщении Порошенко.

Ранее журналист и телепродюсер Юрий Минзянов сообщил, что Муратова скончалась в возрасте 83 лет.

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